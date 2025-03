Público em ato com Lula tem gritos de apoio, manifestação de concursados e vaias a reitor

Manifestantes entoaram gritos de "fomos enganados, os professores exigem ser chamados" e "convoca os professores" / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quarta-feira, 19, da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza. O início do evento, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação Camilo Santana (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitao (PT), foi marcado por manifestações diversas de grupos presentes na plateia. Durante os discursos, manifestantes protestaram com frases como “Nossa luta é todo dia, o HU não é mercadoria”. Também houve protestos com gritos de “Sem anistia”, referente à punição aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Outro grupo de manifestantes exigiu a convocação de aprovados em concursos públicos para o Metrofor, sistema de transporte metroviário do Ceará, com palavras de ordem como "Aprovados na rua, Elmano, a culpa é sua". Além disso, houve manifestação pelo fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com pedidos de mais investimentos e políticas públicas voltadas para a modalidade.