Evandro Leitão recebeu 'caos' na Prefeitura de Fortaleza, diz Camilo em ato com Lula

Ministro afirma importância do alinhamento político entre governos e destaca que Evandro Leitão esteve com Lula já duas vezes em 2025

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), discursou durante o evento de inauguração do Hospital Universítario do Ceará (HUC) nesta quarta-feira, 19, e saudou o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) dizendo que ele recebeu "o caos" ao tomar posse da Prefeitura de Fortaleza.

"Eles estavam torcendo pra que nós não pudéssemos abrir esse hospital e eu quero dizer a eles enquanto eles estão mentindo nas redes sociais nós estamos trabalhando pelo povo cearense", acrescenta.

O ministro ainda reiterou a importância de ter "alinhamento político" nos governos. "Veja bem a importância do alinhamento: o prefeito Evandro teve com o presidente já esse ano duas vezes e levou o problema do IJF, o maior hospital do município com 663 leitos, que não só atende a população de Fortaleza, é o maior hospital de trauma do Estado".