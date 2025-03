Lula diz que Elmano tem de superar Camilo e provoca Bolsonaro: 'Tenho de ser melhor que o coisa'

Lula se referiu ao ex-presidente Bolsonaro como "o coisa" e disse que a missão de fazer melhor é fácil. "Como o 'coisa' não foi nada, eu não tenho o problema que vocês têm", disse para Elmano e Camilo. Presidente disse que deixará Brasil melhor do que ao fim dos mandatos anteriores, em 2010

Relembrando o governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), Lula chamou de "arapuca" as ações da gestão do ex-presidente e disse que "tudo estava destruído" quando voltou ao cargo da Presidência.

O presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT) afirmou que irá entregar um Brasil melhor do que entregou em 2010, ao passar o posto de chefe do Executivo federal para Dilma Roussef. Lula discursou em inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), nesta quarta-feira, 19.

"A gente teve que recuperar tudo, porque tudo estava destruído. (...) Era um trabalho de reconstruir, de contratar gente, de fazer concurso, de desmontar a arapuca que estava montada pra nós. E nós chegamos em 2023. E eu quero dizer pra vocês uma coisa, se preparem, porque o Brasil que nós vamos entregar será um Brasil melhor do que o Brasil que eu entreguei em 2010", disse.

O presidente direcionou a última parte de seu discurso para falar diretamente com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e com o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"Esse moço (Camilo) teve que ser melhor do que o Cid. Agora você (Elmano) vai ter que ser melhor do que ele, e ele vai ter que ser melhor do que o Haddad na educação".