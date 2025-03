Elmano anuncia reajuste extra para professores das universidades estaduais

Conforme gestor, decisão foi tomada como resultado do diálogo estabelecido com a categoria

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta segunda-feira, 17, uma mensagem que garante mais 3% de reajuste para os professores das universidades estaduais, além dos 5,83% já concedidos aos servidores públicos do Estado. Conforme gestor, medida resulta de diálogo com categoria.

"Estamos trabalhando para fortalecer o ensino superior no Estado! Já nomeamos mais de 650 professores e seguimos com a maior expansão universitária da história do Ceará, levando a universidade para o interior. É mais educação e oportunidades para o nosso povo", escreveu em postagem nas redes sociais.