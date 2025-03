Ex-PDT e ex-PSB, deputada federal Enfermeira Ana Paula anuncia filiação ao Podemos

"Hoje dou um passo muito importante na minha caminhada política: me filiei ao Podemos! Chego a essa nova casa com a mesma missão que sempre me guiou - lutar pela saúde, pela enfermagem e pelo bem-estar da nossa população", anunciou a parlamentar em postagem nas suas redes sociais, ao lado da presidente nacional do partido, Kátia Abreu.

A deputada federal Enfermeira Ana Paula se filiou ao Podemos. Ela concorreu em 2022 pelo PDT e estava sem partido desde o ano passado. Com isso, a sigla presidida no Ceará pelo ex-prefeito de Aracati, Bismarck Maia, tem o primeiro representante na bancada cearense.

Ana Paula assumiu em 2025 a vaga na Câmara Federal após a licença de Eduardo Bismarck, hoje no PDT, mas que também deverá se filiar ao Podemos na janela partidária, para ser secretário do Turismo do governador Elmano de Freitas (PT).

Ela deixou o PDT após o racha interno do partido em 2022 com a eleição no Ceará. A então vereadora era da ala ligada ao senador Cid Gomes (PSB). De olho em ser candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa com Evandro Leitão (PT), ela migrou para o PSB, mas com desavenças sobre a candidatura, ela saiu da sigla e não tentou a reeleição como vereadora.