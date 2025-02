Presidente do PSDB descarta fusão com PSD e MDB e anuncia união com Podemos e Solidariedade

MARCONI Perillo, presidente nacional do PSDB / Crédito: Yuri Allen em 12-03-2024

O presidente do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, confirmou que a legenda desistiu da fusão com o PSD ou o MDB, centrando esforços agora na união com partidos menores: Podemos e Solidariedade. Após a recusa da uma ala da sigla em relação à incorporação com o PSD e MDB, as conversas por um acordo com o Podemos da deputada Renata Abreu (SP) esquentaram e ganharam forma. O objetivo é evitar a “extinção” da legenda tucana.

A fusão da sigla com o PSD ou MDB poderia resultar em equações regionais políticas difíceis de se resolver. No Ceará, Tasso Jereissati, que faz oposição ao Governo do Estado, compartilharia o mesmo partido com políticos da base de Elmano de Freitas (PT), como a vice-governadora Jade Romero (MDB), o ex-senador e atual deputado federal Eunício Oliveira (MDB), ou o deputado federal Domingos Neto (PSD).



A fusão da sigla com o PSD ou MDB poderia resultar em equações regionais políticas difíceis de se resolver. No Ceará, Tasso Jereissati, que faz oposição ao Governo do Estado, compartilharia o mesmo partido com políticos da base de Elmano de Freitas (PT), como a vice-governadora Jade Romero (MDB), o ex-senador e atual deputado federal Eunício Oliveira (MDB), ou o deputado federal Domingos Neto (PSD).

Em Minas Gerais, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco é o principal nome, e tem interesse no cargo de governador do estado, o que poderia gerar atritos com o grupo político do deputado federal Aécio Neves (PSDB).