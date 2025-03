Manuela D’Ávila e Larissa Gaspar expõem dados sobre violência política de gênero no Brasil

Manuela D'Ávila participou do II Seminário Estadual da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará / Crédito: Mariana Lopes

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) recepcionou o II Seminário Estadual da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, nesta quinta-feira, 13. O evento contou com a presença da deputada estadual e presidente da Frente, Larissa Gaspar (PT), e da ex-deputada federal e ex-candidata à vice-Presidência da República, Manuela D’Ávila. As duas apresentaram dados referentes aos registros de violência política de gênero contra a mulher no Brasil. A deputada estadual utilizou dados da pesquisa realizada pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos, em que relatam que no ano de 2024 foram registrados 274 casos de violência política de gênero, representando 38,4% dos casos totais de violência política no ano.

Ainda segundo a pesquisa, cerca de 40% das ocorrências de violência política contra as mulheres são ataques virtuais. “É por isso que a gente defende tanto a regulamentação das redes sociais, porque não podemos aceitar que esses instrumentos de acesso à informação sejam usados para a prática de crime”, diz Gaspar. No enfoque das rede sociais, o discurso de Manuela D'Ávila teve como base a pesquisa feita pelo Instituto E Se Fosse Você?, fundado e presidido pela ex-candidata à vice-Presidência, que analisou as postagens de apoio feitas a oito mulheres parlamentares que tornaram públicas ameaças de morte no Brasil. Segundo o Instituto, as ameaças comecaram a ser publicizadas após a denuncia em conjunto das vereadoras mineiras Iza Lourenço e Cida Falabella. A pesquisa analisou as redes sociais de 350 políticos, e entre eles, apenas 52 representantes mencionaram publicamente o apoio as parlamentares ameaçadas, 14,86% do total.