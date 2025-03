Camilo diz que é impossível imaginar professor dando aula enquanto aluno está nas redes sociais

Fala do ministro da Educação, Camilo Santana, acontece dois dias após lançamento de guia para orientar uso de telas por crianças e adolescentes

"É impossível imaginar que o professor tá dando aula em sala de aula e a criança ou o adolescente tá lá no TikTok ou no Instagram". A fala é do ministro da Educação, Camilo Santana, durante o Encontro Anual ‘Educação Já’ 2025, promovido pela Todos Pela Educação, em São Paulo (SP), na quinta-feira, 13.

A afirmação foi feita dois dias após o lançamento do documento “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais” pelo Governo Federal na terça-feira, 11. Guia tem o objetivo de conscientizar pais, responsáveis e educadores sobre a importância do uso equilibrado da tecnologia na infância e adolescência.