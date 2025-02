Evandro nomeia para a Prefeitura ex-dirigentes do Ceará e membros da TUF

Presidentes da TUF, João Paulo Bombado, e da Cearamor, Régis Alves Pires, com Evandro Leitão (PT) / Crédito: Divulgação

O prefeito Evandro Leitão (PT) chega a dois meses de gestão tendo na administração alguns sinais da trajetória anterior como dirigente esportivo. Desde o núcleo mais próximo de governo a outras funções, há presença de ex-dirigentes do Ceará Sporting Club, que Evandro presidiu. Mas, há também membros da maior torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube. Ex-dirigentes do Ceará Sporting Club Para o núcleo de auxiliares mais próximos, o prefeito escolheu gente que esteve com ele na Assembleia Legislativa, na passagem como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado e também na direção do Ceará.

Evandro escolheu como chefe de Gabinete, uma espécie de braço direito, o vereador Eudes Bringel (PSD). O parlamentar foi diretor do Ceará, quando o prefeito era presidente. Atualmente, Bringel é vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) por indicação do hoje prefeito.

Secretário da Articulação Política do prefeito, Tibério Burlamaqui, é também um nome muito próximo a Evandro e que transita nos bastidores do Ceará Sporting Club. Ele foi chefe de Gabinete durante a presidência de Leitão na Assembleia e, assim como Eudes, ocupou cargos na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, na época em que o petista comandava a pasta no governo Cid Gomes (PSB). Outro nomeado para cargo na Prefeitura foi o ex-vereador Danilo Lopes (PSD). Em janeiro, ele assumiu o comando da Escola de Saúde Pública de Fortaleza (EspFor), apesar de, como terceiro suplente e com as licenças de titulares, ter possibilidade de assumir como vereador na Câmara Municipal. O ex-parlamentar é membros do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club, já recebeu o apoio de Evandro quando se candidatou à presidência do conselho e é uma das principais vozes de oposição à atual gestão do clube alvinegro.

João Paulo e Silva, conhecido como Bombado, também ocupa um cargos na pasta do Município, como assistente técnico administrativo. Ele esteve envolvido em polêmica durante a campanha de segundo turno na eleição para prefeito, quando apareceu em foto com o então candidato Evandro Leitão e com Régis Alves Pires, presidente da Cearamor, uma das principais torcidas organizadas do Ceará Sporting Club. O Conselho Deliberativo do Fortaleza publicou na época nota criticando João Paulo pelo posicionamento, alegando que Evandro prejudicou a instituição do Fortaleza quando presidente do Ceará e "ao que tudo indica, perseguirá o clube no futuro". O conselho cancelou homenagem ao Bombado, com argumento de que ele "traiu os valores" do clube. Bombado, então, afastou-se da presidência da TUF.