Prefeitura vai avaliar patrocínio a clubes de futebol no 2º semestre, diz Evandro

Em meio aos cortes de gastos, a Prefeitura de Fortaleza informou aos três principais clubes de futebol da Capital que não poderá firmar contrato de patrocínio neste primeiro semestre e avaliará a possibilidade na segunda metade do ano, a depender da situação dos cofres públicos. A informação foi confirmada por Evandro Leitão (PT) em entrevista exclusiva ao O POVO, nesta terça-feira, 4. "Conversei com os presidentes e disse o seguinte: no segundo semestre, nós nos sentaremos. Dependendo da situação da Prefeitura, a gente daria o patrocínio esse ano, se houver as condições", revelou o prefeito.

No ano passado, ainda sob a gestão de José Sarto (PDT), o Vovô e o Leão também só tiveram patrocínio da Prefeitura a partir de julho, com investimento total de R$ 2,8 milhões, ou seja, R$ 1,4 milhão para cada.