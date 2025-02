Evandro diz que principal ponto da reforma administrativa é criação de secretarias

Com fim da Seger, Regionais devem ter mais autonomia e passarão a responder a Júnior Castro, secretário do Governo Evandro

A Seger funcionava como uma supersecretaria que coordena as 12 Regionais Executivas da Capital. Para o petista, o fim da instituição trará mais autonomia para os secretários e para as “prefeiturinhas”, que funcionam atualmente, segundo ele, apenas como uma ouvidoria.

Com a mudança, as Regionais ficarão subordinadas diretamente a Júnior Castro (PT), secretário de Governo de Evandro Leitão.

Desafios econômicos

O prefeito ressaltou, ainda, que está recebendo uma Prefeitura com “desafios enormes, sobretudo os econômicos”. Em apresentação recente de relatório de transição ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), o ex-prefeito, José Sarto (PDT), teria “sangrado” as contas da Prefeitura no seu último ano de gestão, conforme trouxe a coluna de Henrique Araújo nesse domingo, 2.