Choró: MPCE pede prorrogação das prisões do atual prefeito e de sucessor

“É extremamente necessário, para a segurança das investigações, que os referidos investigados permaneçam presos de forma temporária, por mais cinco dias , contados do fim do prazo original”, requere o órgão.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) apresentou requerimento à Justiça para prorrogar as prisões temporárias de Marcondes Jucá , atual prefeito de Choró, distante 168,10 km de Fortaleza , de João Vitor Sindeaux , servidor do município, e do prefeito eleito, Carlos Alberto Queiroz (PSB), conhecido como Bebeto Queiroz .

“Importa salientar que, consoante se depreende dos autos, quantias vultosas foram movimentadas com fornecedores, vereadores e empresário supracitados, porém até o presente momento as perquirições revelaram-se insuficientes a esclarecer a possível destinação de tais recursos, os quais – frise-se – totalizam somente com fornecimento de combustíveis quantia próxima de R$ 6.985.747,15”, consta no texto do pedido do MPCE.

O prefeito eleito, Bebeto Queiroz, que estava foragido da Justiça, entregou-se no dia seguinte às outras prisões, no sábado, 23, na sede da Delegacia de Capturas (Decap), em Fortaleza. Após ter nome divulgado no envolvimento do esquema criminoso, Bebeto foi expulso do Partido dos Trabalhadores (PT) do município no domingo, 24.

Indícios de outras ações ilícitas

Ainda conforme documento do requerimento do MPCE, “a amplitude do esquema criminoso instalado por Marcondes Jucá e Bebeto Queiroz, no âmbito da Prefeitura de Choró, até cestas básicas do município eram desviadas”. A apuração também identificou “indícios ilícitos” em outras obras da Prefeitura, como no projeto da Avenida Central de Choró.

Conforme o documento, verificou-se que Marcondes Jucá e Bebeto Queiroz “mantêm uma sociedade informal na qual há prestação de contas, um caixa em comum para arrecadação de dinheiro e um apoio incondicional do prefeito ao empresário”.