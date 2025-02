Com apoio de Bolsonaro, Carmelo é confirmado presidente do PL Ceará até 2026

Carmelo Neto e Jair Bolsonaro / Crédito: Samuel Setubal

O deputado estadual Carmelo Neto foi confirmado nesta quinta-feira, 20, com o apoio de Jair Bolsonaro, como presidente do PL Ceará até as eleições de 2026 e como o novo presidente do PL Jovem nacional, garantindo assim vaga na Executiva Nacional do partido. O parlamentar esteve em Brasília e participou do 1º Seminário Nacional de Comunicação do PL, com a presença de Bolsonaro. O ex-presidente aprovou a condução do deputado na sigla no Estado. Bolsonaro projeta o PL como maior partido do oposição no Nordeste.

O deputado estadual celebrou as indicações por Bolsonaro e também do presidente nacional da agremiação, Valdemar da Costa Neto.