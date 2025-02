Élcio Batista deixa presidência do PSDB Ceará para ir a SP; Ozires assume

Élcio Batista, ex-vice-prefeito de Fortaleza, deixou o cargo de presidente do PSDB Ceará. Em nota divulgada pela sigla nesta segunda-feira, 10, é dito que o afastamento veio por parte do próprio político pois irá assumir compromissos profissionais em São Paulo.

Com isso, o comando do partido tucano no Ceará será ocupado provisoriamente por Ozires Pontes, prefeito do município de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza.