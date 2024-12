Luiz Pontes critica Élcio por desfiliar Socorro Martins do PSDB: "Ato extremado"

O ex-presidente estadual do PSDB disse que a desfiliação de Socorro é "prejudicial ao partido". O tucano divulgou "nota de solidariedade" à futura secretária de Saúde do governo Evandro

Antes da desfiliação, Socorro comandava o PSDB de Santa Quitéria, no interior do Ceará. Ela pediu desfiliação da sigla após o convite do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) para assumir a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fortaleza em sua gestão.

O ex-presidente do PSDB no Ceará e ex-senador, Luiz Pontes , lamentou a desfiliação de Socorro Martins da legenda e disse que a “decisão foi imposta” à médica. Ele define a decisão como “um ato extremado" e criticou a conduta do atual presidente da sigla no Ceará, Élcio Batista, em uma publicação nas redes sociais na noite desse último domingo, 15.

O POVO tentou entrar em contato com o presidente do PSDB no Ceará, Élcio Batista, por meio de ligações e mensagens, para que ele pudesse comentar as alegações do ex-senador Luiz Pontes, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria, que será atualizada em casa de retorno.

Para o ex-senador, a desfiliação de Socorro Martins “foi uma medida unilateral do presidente do diretório estadual, Elcio Batista , sem que outras pessoas e instâncias do partido tenham sido ouvidas”. Ele disse que recebeu “com surpresa” a resolução do PSDB, e que a considera “desnecessária e prejudicial ao partido".

Confira a nota do ex-presidente estadual do PSDB, Luiz Pontes, na íntegra:

Nota de solidariedade à Dra. Socorro Martins:

Em um momento em que a integridade e a dedicação à saúde da população são mais valorizadas do que nunca, desejo todo o sucesso à médica Socorro Martins em seu novo desafio de comandar a Secretaria de Saúde de Fortaleza, atendendo convite do prefeito eleito Evandro Leitão. Ao mesmo tempo, lamento que, para aceitar o convite, tenha sido imposta sua desfiliação do PSDB. Tal decisão foi uma medida unilateral do presidente do diretório estadual, Elcio Batista, sem que outras pessoas e instâncias do partido tenham sido ouvidas. Eu mesmo, recebi com surpresa, considerando um ato extremado, desnecessário e prejudicial ao partido.

Entendo o desejo do presidente do diretório estadual em reposicionar o PSDB para liderar um projeto de poder no Ceará, mas não vejo como a manutenção de Socorro Martins como filiada desviaria o foco dessa finalidade, uma vez que o convite foi uma decisão pessoal do prefeito eleito e a aceitação atendeu avaliação exclusivamente dela.