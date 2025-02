Assembleia empossa novos servidores aprovados no concurso de 2021

Foram empossados nesta segunda-feira, 10, cinco servidores classificados no último concurso realizado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri (PSB), que deu boas-vindas aos novos funcionários.

Marília Nunes, uma das novas servidoras empossadas, atuará como analista legislativa da Assembleia. Em 2014, ela estagiou no Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA), e agora retorna à Casa, desta vez como servidora.



O parlamento deu posse aos servidores Carolina Albuquerque Muller Costa, no cargo de técnico legislativo, e às analistas legislativas Sara Maria Marques Bastos e Renata Farias Lima. Segundo informações do Departamento de Gestão de Pessoas, a validade do cadastro de reserva do concurso público realizado pelo Poder Legislativo em 2021 foi prorrogada até dezembro de 2026.



Além do presidente da Assembleia, participaram também o primeiro-secretário da Mesa Diretora, De Assis Diniz (PT), a diretora-geral da Alece, Sávia Magalhães, e a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), Elenice Ferreira Lima.