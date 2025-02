Negociação entre governo do Ceará e sindicato dos professores avança

Foi realizada nesta sexta-feira, 7, a primeira rodada de negociação entre o Governo do Ceará e o Sindicato Apeoc para tratar da campanha salarial de 2025 dos profissionais da educação. A reunião contou com a presença do governador Elmano de Freitas, representantes da Secretaria da Educação (Seduc), o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Sampaio (PT), e membros da direção do sindicato.



O principal ponto em discussão foi a reivindicação de reajuste do Piso Nacional do Magistério em 6,27%, retroativo a janeiro, garantindo impacto na carreira dos professores ativos, aposentados e temporários. A entidade também cobrou concurso público, ampliação definitiva de carga horária, pagamento de retroativos, antecipação dos precatórios do Fundef e solução de pendências salariais.