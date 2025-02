Elmano planeja mais obras em rodovias para potencializar turismo no Ceará

Ceará deve ter atualização do projeto de turismo para os próximos dois anos, de acordo com o governador

O anúncio ocorreu durante lançamento de novas rotas de voos , nesta sexta-feira, 7, da companhia aérea Latam Airlines Brasil . Os trechos ligarão Fortaleza às cidades de Lisboa, em Portugal, e Juazeiro do Norte, na região do Cariri – a 508 quilômetros (km) da Capital.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas ( PT ), pretende anunciar novos incrementos na infraestrutura de rodovias do Estado, em breve, junto à Superintendência de Obras Públicas ( SOP-CE ), com o objetivo principal de fomentar mais o turismo cearense.

“Nós temos algumas CEs, algumas rodovias, que nós queremos agora anunciar daqui a pouco com a SOP. Nós vamos ter um anúncio de obras de infraestrutura na parte rodoviária, e nós queremos que (...) tenha como (intuito) fundamental o desenvolvimento do turismo no Estado”, disse.

O governador chegou a relembrar a estrada que liga o Aeroporto de Cruz até o município de Jijoca de Jericoacoara para chegar à cidade turística de mesmo nome: Jericoacoara. O plano prevê duplicação da rodovia, algo que ele vê como uma “obra de infraestrutura importante.”

Todavia, Elmano destacou que deve sentar com o secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, para discutir as questões e ouvir propostas que o gestor está planejando frente à pasta, a qual assumiu no fim do ano passado, com a saída de Yrwana Albuquerque.

Esta apresentação será uma atualização do projeto de turismo do Ceará para os próximos dois anos, de acordo com o governador. Ele indicou, ainda, que novas rotas de voos são cruciais. “Nós vamos continuar dialogando com a perspectiva sempre de buscar aumentar.”