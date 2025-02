Elmano deve discutir reajuste no piso salarial de professores até a segunda-feira, 10 / Crédito: Samuel Setubal

O reajuste do piso salarial para 2025 dos professores da rede estadual deve ser discutido pelo governador Elmano de Freitas (PT) com a categoria até a próxima segunda-feira, 10, conforme o presidente do Sindicato Apeoc, Anízio Melo. Conforme o Apeoc, a reunião foi confirmada pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT). “Esse é o prazo que nós temos para sentar com o governador, ver a proposta do governador, para nós tem que ser o piso na carreira integral, retroativo a janeiro, para ativos, aposentados e pensionistas”, disse Anízio Melo.

O Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica foi reajustado em 6,27% pelo Ministério da Educação (MEC), publicado no último 31 de janeiro no Diário Oficial da União (DOU). Após ajustamento, o novo valor mínimo, para 2025, é de R$ 4.867,77, para jornadas de 40 horas semanais.

Para Anízio Melo, “a aplicabilidade do piso no Brasil ainda é muito tênue. Os municípios e até os estados não aplicam o piso salarial da forma como nós entendemos. Para nós, o piso tem que ser aplicado na carreira, garantido um texto com planejamento e sempre apontando para valorização”. O presidente do Sindicato Apeoc destaca, ainda, que na rede estadual, a organização tem “garantido isso desde 2011 até 2024. Temos garantido esse piso na carreira com a aplicação de 1/3 de planejamento por hora-aula e não por hora-relógio, e queremos continuar”. Capital aprova reajuste Nessa quinta-feira, 5, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou o reajuste de 6,27% no piso salarial de professores da educação básica. O ajustamento inclui também secretários escolares, além de assistentes da Educação Infantil.