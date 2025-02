Depois de Camilo, Elmano usa boné azul com frase "O Brasil é dos brasileiros"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) apareceu utilizando o boné com uma referência ao distribuído pelo presidente Donald Trump na campanha das eleições americanas, com os dizeres: "O Brasil é dos Brasileiros".

O chefe do Executivo estadual cearense utilizou acessório durante assembleia do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), realizado nesta quarta-feira, 5, em Brasília (DF).