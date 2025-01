"Gogo boys": MPCE se manifesta pela condenação de aliado de Valim por acusações contra Deuzinho

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) se manifestou pela condenação de Adriano Silva Martins, conhecido como Adriano Neguim, pelos crimes de calúnia e difamação contra o ex-vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União).

Adriano era funcionário da gestão do ex-prefeito Vitor Valim (PSB) e, na época, o chefe do Executivo já estava rompido politicamente com o vice. Conforme consta nos autos do processo, Deuzinho foi acusado pelo servidor de estar usando verba pública que deveria ser destinada ao gabinete para destilar ódio, espalhar fake news e contratar de gogo boys, termo denominado para dançarinos especializados em entretenimento do público adulto.