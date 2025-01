Após mais de 3 anos, sede do Tribunal de Justiça do Ceará é reinaugurada

Reinauguração da sede do Tribrunal de Justiça do Ceará (TJCE). Na foto, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro; o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o presidente do Tribunal, Abelardo Benevides; e o ministro da educação, Camilo Santana / Crédito: FERNANDA BARROS

A sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi reinaugurada nesta segunda-feira, 27, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza. A entrega oficial ocorre após três anos e quatros meses do incêndio registrado em 6 de setembro de 2021 na estrutura do Tribunal. A partir desta terça-feira, 28, a volta das atividades ocorrerá de forma gradual, mas, conforme o presidente do Tribunal, Abelardo Benevides Moraes, desde a última sexta-feira, 24, o espaço já é utilizado. Segundo ele, no fim de semana, alguns "pequenos ajustes" foram feitos e deverão ocorrer outros ao longo das próximas semanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em entrevista coletiva, após a cerimônia de reinauguração, o desembargador projetou que, em aproximadamente 12 dias, todos os trabalhos do TJCE devem ser realizados na sede reformada. "Não é somente uma celebração pela reconstrução de um espaço físico, mas, de igual modo, é mais um passo importante nesse contínuo caminhar para sermos um Judiciário cada vez mais ágil, produtivo, eficiente, humanizado, inclusivo e acessível a todos os cidadãos”, discursou.

Nesses 40 meses após o incêndio, o Tribunal funcionou no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), no bairro Edson Queiroz. Com a reforma, que teve início em março de 2022, foram realizadas novas instalações elétricas, de internet e hidráulicas, além de implementado um moderno sistema de climatização. Os gabinetes dos desembargadores foram reequipados e toda a infraestrutura foi desenhada de modo a atender às normas de acessibilidade e segurança. O desembargador Abelardo contou que nenhum processo foi perdido em decorrência das chamas, uma vez que o TJCE já contava na época com 100% do acervo digitalizado. O presidente também mencionou que 90% das obras foram custeadas pelo Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), e o restante pelo próprio TJCE. Abelardo contou que os investimentos da SOP ficaram entre R$ 80 milhões e R$ 90 milhões, enquanto os do Tribunal, em torno de R$ 9 milhões.