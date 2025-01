Citado em pesquisa para presidente, Camilo reage: "O meu candidato chama-se Lula"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirma não ter se importado com as citações ao seu nome em recente pesquisa eleitoral para a Presidência da República, publicada pelo Instituto Paraná.

"Todo o meu foco e minhas energias estão hoje para ajudar o presidente e ajudar o Brasil na educação, no Ministério. Estou me dedicando muito, com muita energia, com muito foco. Esse é o meu objetivo", respondeu o ex-governador do Ceará ao repórter João Paulo Biage, de O POVO.