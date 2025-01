Camilo é incluído em pesquisa para presidente e aparece com 6,9%, atrás de Ciro

MINISTRO Camilo Santana é testado como opção do PT / Crédito: Ângelo Miguel/MEC

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), aparece com 6,9% das intenções de voto para presidente da República em pesquisa feita pelo instituto Paraná. Foram simulados 12 cenários da disputa presidencial de 2026. Camilo é incluído em um deles como candidato do PT. No mesmo cenário, o ex-aliado de Camilo, Ciro Gomes (PDT), alcança 27,8% e lidera empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ainda aparece na simulação Ronaldo Caiado (União Brasil), com 8,8%, e Helder Barbalho (MDB), com 3,1%.

Líderes petistas têm enfatizado que o candidato do partido a presidente em 2026 será o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre eventuais opções, Camilo é mencionado. Outros petistas incluídos na pesquisa são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que concorreu a presidente em 2018, quando Lula estava preso, e a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Haddad é o petista, com exceção de Lula, a aparecer com mais força, em torno de 18% em dois cenários. Gleisi tem 8%.

O instituto ouviu 2.018 eleitores entre os dias 7 e 10 de janeiro em 164 municípios do País. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) são nomes competitivos na disputa pela Presidência caso substituam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tanto Michelle quanto Tarcísio empatam com Lula em hipotéticos cenários de segundo turno. Bolsonaro quer participar o pleito, mas está inelegível até 2030 por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento também mostra um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Em um cenário onde o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) também é candidato, o petista tem 34% das intenções de voto e o ex-presidente aparece com 33,9%. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece em três cenários propostos pela Paraná Pesquisas. Em um hipotético primeiro turno onde Lula é candidato, Michelle fica atrás do petista, mas, em um segundo turno, ela empata com o presidente. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, com Tarcísio no lugar de Bolsonaro, Lula tem 35,2% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo, 25,3%. Em seguida, aparecem Ciro (15,2%), Caiado (7,4%) e Helder Barbalho (1,8%). (Com Agência Estado)