Após Lula não garantir candidatura à reeleição, Guimarães declara: "Entendo que foi um charme"

O líder do presidente petista chamou Lula de "animal política" e disse acreditar que ele será candidato à reeleição em 2026

A reunião ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no início da semana, foi marcada por fortes declarações para dar uma "chacoalhada" no Governo. O petista afirmou que "2026 já começou" e admitiu a possibilidade de não ser candidato à reeleição.

José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara Federal, declarou que a campanha de Lula será fazer entregas prometidas pela gestão e, assim sendo, ele terá todas as condições de ser candidato ou anunciar o seu indicado para vencer as eleições.