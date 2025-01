Ex-secretário de Sarto é nomeado para cargo na secretaria de Domingos no governo Elmano

Rennys Frota (PDT) concorreu a vereador de Fortaleza em 2024 e apoiou Evandro Leitão (PT) no segundo turno

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou Rennys Frota (PDT), ex-secretário da Regional 2 durante a gestão do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), para o cargo de secretário executivo de planejamento e gestão interna do desenvolvimento econômico. A indicação foi oficializada no Diário Oficial da segunda-feira, 21.

O cargo de Rennys no Governo do Estado faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), administrada por Domingos Filho (PSD) após a reforma de Elmano em seu secretariado.