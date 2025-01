Secretário corta até copos descartáveis para conter gastos: "Sarto deixou a cidade lisa"

Secretário da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi (PT), determinou uma redução de gastos na Sejuv. / Crédito: FCO FONTENELE

O secretário da Juventude de Fortaleza, Julio Brizzi (PT), determinou a redução de uma série de gastos de custeio na Sejuv, que incluem serviços de água e esgoto, energia elétrica e até utilização de insumos, como copos descartáveis, resmas de papel e impressões. Além disso, a Sejuv restringiu Organizações Sociais (OSs), sob contrato de gestão com a pasta, de contratar quaisquer novos serviços, de pessoal ou parcerias, sem aprovação prévia da pasta e um plano de redução de despesas deve ser apresentado por setores ligados a secretaria. As determinações foram publicadas no Diário Oficial do Município, da última quinta-feira, 16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As medidas ocorrem na esteira de um plano de reestruturação da Prefeitura de Fortaleza para conter gastos, anunciado por Evandro Leitão na última quarta-feira. O prefeito determinou corte de gastos com contratos e pessoal e orientou os secretários a fazer o mesmo. Ao O POVO, Brizzi disse que está seguindo as diretrizes do prefeito e contendo onde for possível.

Veja a determinação na íntegra: Publicação disponível na página 6 do Diário Oficial do Município: “Art. 1º - Determinar a redução de todos os gastos de custeio desta Secretaria, com serviços de água e esgoto, telefonia, energia elétrica e utilização de insumos, como copos descartáveis, resmas de papel e impressões, em ambos os casos sem prejuízos de outras. Art. 2º - Fica vedada às Organizações Sociais (OSs), sob Contrato de Gestão, com esta Secretaria, a contratação de quaisquer novos serviços, de pessoal ou realização de parceria, sem aprovação prévia e expressa da Sejuv.