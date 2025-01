Onélia irá se declarar impedida e não será relatora das contas de Elmano

Onélia Santana tomou posse no Tribunal de Contas do Ceará (TCE) em dezembro / Crédito: FERNANDA BARROS

Sorteada relatora das contas de governo da administração Elmano de Freitas (PT) para o exercício de 2025, a conselheira Onélia Santana irá se declarar impedida e não ficará com a atribuição. O entendimento dela é de que foi secretária da gestão estadual muito recentemente. Ela tomou posse no Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Ceará no mês passado. Até então, ela ocupava o cargo de secretária da Proteção Social do Estado. O sorteio das relatorias para 2025 ocorreu na terça-feira, 21, de forma eletrônica e foi realizado entres conselheiros e auditores. Com o impedimento declarado de Onélia, novo sorteio deverá ser realizado.

As contas de 2024 do governo Elmano, que abrange o período de Onélia no governo, têm como relator o conselheiro Ernesto Saboia, obedecendo sorteio realizado em março do ano passado.

As contas de governo são aquelas de responsabilidade do chefe do Poder Executivo e abrangem o conjunto da administração. Sobre essas contas, o TCE emite parecer prévio. O julgamento pela aprovação ou desaprovação é feito pelo Poder Legislativo: a Assembleia no caso do Governo do Estado e as câmaras municipais, em relação à Prefeitura. As contas de gestão, das secretarias e demais unidades orçamentárias de Estado e prefeituras, são da responsabilidade de cada gestor. Nesse caso, o julgamento final cabe ao próprio TCE. Quanto aos munícipios, Onélia foi sorteada relatora de prestação de contas de governo e de gestão, ou seja, de prefeituras e secretarias. Dentre elas, estão as cidades de Aracati, Jericoacoara, Forquilha, Senador Sá, Mauriti.

As contas de Fortaleza, do primeiro ano de Evandro Leitão (PT) como prefeito, ficaram sob relatoria da conselheira Soraia Victor. Além de Rholden, Onélia e Soraia, o colegiado foi composto pelos conselheiros Valdomiro Távora, Ernesto Saboia e Patrícia Saboya. Também estiveram na ocasião o procurador-geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal, Aécio Vasconcelos, e o auditor Itacir Todero. Relatorias de Onélia no Estado: Fundo Financeiro - FunaPrev



Superintendência de Obras Públicas



Secretaria de Infraestrutura



Procuradoria Geral de Justiça



Fundação Universidade Estadual do Ceará



Casa Civil



Defensoria Pública Geral do Estado



Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior



Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará



Fundo de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará



Secretaria do Esporte



Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará



Secretaria da Pesca e Aquicultura



Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude



Companhia de Participação de Ativos do Ceará



Fundo de Incentivo à Eficiência Energética



Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará



Companhia de Habitação do Ceará Relatoria de Onélia em contas de gestão de municípios:

Acopiara



Aracati



Ararenda



Aurora



Camocim



Campos Sales



Capistrano



Chaval



Coreau



Eusébio



Forquilha



Ipueiras



Itaitinga



Itarema



Jaguaribe



Jijoca de Jericoacoara



Mauriti



Morrinhos



Potengi



Potiretama



Russas



São Luís do Curu



Sobral



Tamboril



Tauá



Tejuçuoca Relatoria de Onélia em contas de governos municipais: Acarape



Acopiara



Aracati



Barroquinha



Camocim



Catunda



Choro



Eusébio



Groaíras



Independencia



Ipaumirim



Ipueiras



Itaitinga



Itapiuna



Itarema



Jaguaretama



Jaguaribe



Jijoca de Jericoacoara



Lavras da Mangabeira



Martinopole



Mauriti



Monsenhor Tabosa



Moraujo



Morrinhos



Mulungu



Orós



Piquet Carneiro



Pires Ferreira



Quixelo



Russas



Senador Sá



Sobral



Tabuleiro do Norte



Tamboril



Tauá

Tejuçuoca Veja lista completa aqui