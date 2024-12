Plenário do STF julgará ação que questiona nomeação de Onélia Santana ao TCE Ceará

A ação é de autoria do partido Novo e, na prática, visa contestar a nomeação de Onélia Santana por não aproveitar conselheiros em disponibilidade do extinto TCM

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu que o Plenário da Corte julgará, em definitivo, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ( ADI 7772 ) de autoria do Novo . O partido questiona alteração na Constituição cearense que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios (antigo TCM) e manteve antigos conselheiros em disponibilidade, sem aproveitá-los no atual Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). Toffoli entendeu que o julgamento de caráter definitivo, pelo Plenário, se faz necessário em razão da "relevância da questão debatida".

O Novo protocolou a ADI junto ao STF um dia antes da posse, no dia 18. O senador Eduardo Girão (Novo), que faz oposição ao grupo governista no Ceará, participou da formulação da ADI.

"Nosso argumento baseia-se nos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade, que seriam violados caso a esposa de Camilo Santana fosse efetivada no cargo de conselheira do TCE Ceará (...) Não poderíamos nos manter inertes diante desse abuso de poder do ex-governador, por isso tomamos a iniciativa de combater essa manobra imoral da oligarquia do PT. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar essa vergonhosa ação, que se somaria a outros ministros do governo Lula, que, de forma imoral, emplacaram suas esposas nos tribunais de contas dos seus estados", disse Girão sobre o caso.

Ação e trâmite

A ação questiona a Emenda 92/2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE) e manteve seus conselheiros em disponibilidade, sem aproveitamento pelo TCE. Para o Novo, a emenda fere a igualdade, uma vez que somente servidores efetivos, procuradores e auditores do TCM foram admitidos integralmente no TCE. Na ação, o Novo argumenta que os conselheiros do extinto TCM "poderiam assumir as vagas abertas no Tribunal de Contas do Estado, visto que ambos os cargos possuem requisitos de investidura similares".

O partido autor da ação cita a nomeação de Onélia e o fato dela não ser oriunda do extinto TCM, requerendo que seja concedida "medida cautelar para, até o trânsito em julgado da presente ação, suspender imediatamente a nomeação e eventual posse de Onélia Maria Moreira Leite de Santana" e determinar que a Assembleia e o Governo observem os critérios indicados para o aproveitamento dos conselheiros em disponibilidade do extinto TCM nas vagas do TCE.