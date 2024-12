Ausente em posse, Camilo parabeniza esposa Onélia Santana por cargo vitalício no TCE

Ex-governador não esteve presente em evento no qual esposa foi empossada conselheira do Tribunal de Contas do Estado

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) parabenizou, por meio das redes sociais, a esposa Onélia Santana, empossada nesta quinta-feira, 19, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). Ausente da cerimônia, o ex-governador desejou boa sorte à esposa para o que chamou de "nova missão tão nobre". O novo cargo da ex-secretária estadual da Proteção Social é vitalício, com salário mensal de quase R$ 40 mil.

Santana repostou a publicação de Onélia sobre a posse, acrescentando o seguinte comentário: