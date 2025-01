Gabriel pode presidir comissão do Meio Ambiente; petistas devem ficar com Educação e Cultura

Neste contexto, Gabriel Aguiar (Psol), conhecido como Gabriel Biologia, é o principal cotado para presidir a comissão do Meio Ambiente. Ele já teve conversas com o presidente da Casa, Leo Couto (PSB). e com o prefeito Evandro Leitão (PT), encaminhando bem a demanda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O parlamentar tem a defesa do meio ambiente como sua principal bandeira e se destacou nas eleições de 2024 tendo mais de 30 mil votos, se tornando o segundo mais votado em 2024. Apesar da articulação, ele reforça não ser integrante do governo petista na Capital, só aceitando assumir a comissão mantendo-se independente como integrante de um poder separado do Executivo e com liberdade para possíveis críticas a políticas do prefeito.