Membros do Psol pedem que Técio se afaste da direção da sigla após ida para governo Evandro

Presidente do Psol Fortaleza, Técio Nunes foi indicado para ser titular da Coordenadoria Especial de Políticas Sobre Drogas da Prefeitura / Crédito: Samuel Setubal

Membros do Psol emitiram carta nesta quarta-feira, 15, afirmando que o partido "não estará na Prefeitura de Fortaleza e seguirá com sua independência". A situação ocorre em meio à indicação de Técio Nunes, presidente do diretório municipal, para assumir a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas. Trecho do documento, que mobiliza assinatura de filiados, pede o afastamento imediato de Técio das instâncias partidárias. Além de integrante do Diretório Nacional do Psol, ele é presidente da Federação Psol/Rede no Ceará.

O colunista Carlos Mazza, do O POVO, havia antecipado que lideranças do Psol local destacavam que a indicação não significa "alinhamento" com a gestão e que bancadas da sigla são independentes. A carta, por sua vez, foi compartilhada por Ailton Lopes, suplente de vereador pelo Psol, e pela corrente partidária Insurgência Reconstrução Democrática. Na carta, há a justificativa de que resolução nacional do Psol determina o afastamento das funções em caso de nomeação de psolistas em governos compostos por partidos da direita neoliberal. A carta cita o MDB, PSDB, União Brasil, Podemos, Avante e Novo como exemplos. Apesar da chapa da Prefeitura ser formada por PT-PSD, o MDB é um dos partidos aliados e União Brasil e Podemos compõem a gestão. "Destacamos que, por óbvio, isso vale tanto para as e os que venham a assumir lugar na nova Prefeitura quanto para aquelas e aqueles que estão em cargos de segundo e terceiro escalão no Governo do Estado e que, por quaisquer razões, ainda não se afastaram das instâncias de direção partidária", continua.

O documento alega que, aqueles que endossam a postura, tomaram conhecimento da indicação de Técio apenas pela imprensa. "As negociações que levaram à nomeação foram feitas sem consideração nem respeito a qualquer instância partidária", observa, citando as Executivas e Diretórios estaduais e municipais. Além disso, a carta expõe que as referidas gerências estão "paralisadas e silenciadas, sem reunir, nem debater" e que "sequer o balanço coletivo das eleições municipais do ano passado foi realizado". No pleito de 2024, Técio foi candidato a prefeito de Fortaleza. "A nomeação de Técio, portanto, não nos representa e não representa o que defendemos para o Psol, tampouco fortalece a relação da nova gestão com o nosso partido, pelo contrário", versa, pontuando também que tal cenário configura decisão pessoal do agora secretário de Evandro Leitão (PT).

O POVO procurou Técio para comentar o assunto, via ligação telefônica e aplicativo de mensagens. Contudo, não houve resposta até a publicação desta matéria, que será atualizada em caso de retorno. Veja carta na íntegra: Presidente do Psol e Ailton batem boca nas rede sociais Após a postagem de Ailton, o primeiro comentário no Instagram foi de Alexandre Uchoa, presidente do Psol no Ceará. Em tom nada amigável, ele afirma que "ainda bem que o Psol não tem direção". Em seguida, fez série de críticas: "E a posição não será necessariamente a sua opinião, Ailton, ou do seu clubinho de aliados, que se acham a reserva moral da esquerda e saem tacando o dedo na cara de todos os partidos, organizações e pessoas que pensam diferente de você".