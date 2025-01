Wagner e Reginauro cobram comando da PM após assassinato de subtenente: "Pior comando da história"

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) teceram duras críticas ao combate à violência no Estado do Ceará, por parte do governador Elmano de Freitas (PT), estendendo-se ao comandante geral da Polícia Militar, coronel Klênio Savyo Nascimento de Sousa.

Em transmissão ao vivo, na noite desta quarta-feira, 15, realizada no bairro Pirambu, os dois estiveram no bairro Pirambu, no exato local onde o subtenente Ricardo foi assassinado com diversos tiros.