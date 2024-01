Luizianne diz que terá novas conversas com Cid: "Nunca houve rompimento"

Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada Luizianne Lins (PT) detalhou nesta sexta-feira, 22, encontro recente que teve com o senador Cid Gomes (PDT) nos aeroportos de Fortaleza e Brasília. Em transmissão ao vivo nas redes, a petista classificou a conversa como “muito boa” e destacou que sempre teve boa relação com o senador.

“Nunca tivemos um rompimento de diálogo”

“Mas, mesmo com todas as questões que tivemos lá atrás, nós nunca tivemos um rompimento de um diálogo pessoal, de uma conversa franca, isso tenho que admitir”, complementa Luizianne. “Até por isso mesmo foi um bom encontro”, diz ainda, detalhando também como foi a conversa com Cid, ocorrida na última terça-feira, 19.

“Nos reencontramos na verdade no aeroporto de Fortaleza, mas continuamos conversando no aeroporto de Brasília. Foi uma conversa muito franca, solidária, de duas pessoas que.. vou dizer uma coisa para vocês: na política, os gestos são muito importantes. E o Cid, você goste ou não, é uma pessoa de muito trato, como se diz”, continua a petista.

Luizianne também detalhou que conversou com Cid sobre política e sobre as disputas eleitorais de 2024 e de 2026 no Ceará. Neste sentido, ela destaca fala do senador de que a escolha do “candidato ou candidata” – “e ele disse assim, candidato ou candidata”, frisa Luizianne – da base aliada de Elmano de Freitas para Fortaleza só deverá ocorrer em 2024.

A tese de discussão em 2024 acaba sendo favorável para Luizianne, uma vez que contraria corrente existente hoje no PT Ceará de que Evandro Leitão, que recentemente trocou o PDT pelo PT, já chegaria ao partido como “favorito” para a disputa.“Conversamos sobre isso e sobre o Brasil daqui a pouco, em 2026, sobre o que ele estava pensando para o futuro”.