Tin Gomes ressurge com volta à Assembleia e nomeação de filho para secretariado de Evandro

O início da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) e a nova fase do governo Elmano de Freitas (PT) causou diversas mexidas nos legislativos cearenses com as nomeações de deputados estaduais e federais e também vereadores para compor os secretariados.

A situação traz de volta aos holofotes um velho conhecido da política cearense, principalmente na Capital: Tin Gomes (PDT). Com as indicações, ele, que é o quarto suplente do PDT na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), assumirá o mandato da Casa.