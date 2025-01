Evandro Leitão empossa secretários e promete uma Fortaleza que reduza desigualdades

Na solenidade em que foram empossados os secretários municipais e os que titulares que comandarão as regionais da Capital, realizada no Paço Municipal, o prefeito Evandro Leitão (PT) discursou já com a faixa de prefeito da Capital, que recebeu de José Sarto (PDT) instantes antes, em evento fechado ao público. Evandro afirmou que trabalhará nesses quatro anos para construir uma Fortaleza que reduza as desigualdades sociais.

"Uma só Fortaleza, que reduza as desigualdades. Uma só Fortaleza, que não previlegie A ou B. A dita área nobre e a periferia. Precisamos diminuir a distância entre a Beira-Mar e a periferia, não a distância física, mas a distância de oportunidades", pregou, afirmando que Fortaleza vive hoje um "abismo social".