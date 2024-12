Elmano muda 12 secretarios e dirigentes, transfere vice, Catanho e Nelson e nomeia Lia e Domingos

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quinta-feira, 26, 12 mudanças no Governo do Estado. São seis trocas de secretários, além de mudanças em assessorias e órgãos vinculados, além do líder do governo na Assembleia Legislativa.

As mudanças envolvem a vice-governadora, Jade Romero (MDB), que deixa a Secretaria das Mulheres e assume a Secretaria da Proteção Social, antes comandada por Onélia Santana, que foi escolhida concelheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Para o lugar de Jade na pasta das Mulheres a escolhida foi a deputada estadual Lia Gomes (PDT).