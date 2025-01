Aglaylson, vice-líder de Evandro, deverá presidir a CCJ na Câmara de Fortaleza

O anúncio da composição da comissão será feita na quinta-feira, 9, quando analisarão a revogação da Taxa do Lixo

As primeiras comissões da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) serão anunciada nesta quinta-feira, 9, quando a Casa irá analisar a mensagem do Executivo que extingue a Taxa do Lixo. A principal delas, a de Constituição e Justiça (CCJ), deverá ser presidida pelo vereador Aglaylson (PT).

O petista está em seu primeiro mandato, mas chega com força nessa estreia no Legislativo. Além de favorito para comandar a principal comissão da Câmara, o vereador é um dos vice-líderes do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ao lado de Professor Enilson (Cidadania).