Novo secretário da Segurança projeta aumento do número de guardas municipais armados

O secretário considera suficiente o efetivo atual. "A GMF, proporcionalmente às capitais do país, encontra-se com efetivo satisfatório e a gente pretende aliar isso às estratégias que a gente tem, melhorar a matriz de operacional. Sem dúvida, tenho certeza que vai fazer um efeito mais acentuado e visto pela população", explicou.

Novo secretário da Segurança Cidadã da Prefeitura de Fortaleza , coronel Márcio Oliveira sinalizou as diretrizes para a área na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), com destaque para a nova forma de atuação da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Coronel Oliveira projeta aumento do número de guardas municipais autorizados a usar arma de fogo.

Armamento da Guarda

Para o coronel, é natural que o aumento do efetivo também aumente o uso de armas de fogo na Guarda. "A partir do momento em que você aumenta a capacidade de operacional em algumas inspetorias que têm essa permissão para usar a arma, é lógico que também você, paralelamente a isso, vá também aumentar esse poderio armado. Mas, com muita responsabilidade. Há um curso que tem de ser feito, autorização da Polícia Federal, compra de armamento. É algo que tem de fazer com bastante cautela, com bastante prudência, para que a gente possa aumentar a pressão operacional, ostensiva, preventiva principalmente e, com responsabilidade".

Atuação com integração

O novo secretário explicou que seguirá as diretrizes traçadas pelo prefeito Evandro Leitão no plano de governo, com ênfase à integração com as forças de segurança.