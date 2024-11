Ambulantes e banhistas denunciam ação truculenta da Guarda Municipal na Ponte Velha

Ambulantes e banhistas da praia do Poço da Draga, no bairro Praia de Iracema, reclamaram de uma ação da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) na Ponte Velha neste domingo, 17. Eles relatam que agentes da GMF utilizaram balas de borracha e spray de pimenta para dispersar frequentadores da ponte.

Devido às condições estruturais precárias, a Ponte Velha, também conhecida como Ponte Metálica, foi isolada com tapumes em agosto de 2023. No entanto, diversos banhistas continuam subindo no local para pular no mar. Os tapumes teriam sido retirados pela população.