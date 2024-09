Protocolo permitirá integrar câmeras de condomínios à Guarda Municipal

A Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce) celebrou um protocolo de intenções com a Prefeitura de Fortaleza para integrar os sistemas de câmeras de segurança de condomínios à Central de Comando da Guarda Municipal. A assinatura ocorreu durante o GestSind - evento do setor condominial.

A parceria, desenvolvida em conjunto com a CITINOVA e a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SESEC), visa aumentar a segurança nas áreas comuns dos condomínios e reforçar o monitoramento preventivo em espaços públicos. A Adconce se compromete a desempenhar papel de facilitadora do processo, incentivando a adesão dos condomínios e garantindo o cumprimento dos requisitos técnicos para a integração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os condomínios que aderirem ao protocolo receberão suporte técnico para a implementação adequada do sistema, que ajudará na prevenção de crimes e no suporte a investigações policiais. As imagens geradas serão utilizadas exclusivamente para fins de segurança pública, com proteção de dados assegurada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O projeto não implicará custos para os condomínios nem para a Adconce, e poderá ser encerrado a qualquer momento, sem ônus.