Maioria da população de Juazeiro é a favor de armar a Guarda Municipal com arma de fogo

Em meio ao processo de liberação do porte funcional de arma de fogo para guardas municipais em Juazeiro do Norte, pesquisa AtlasIntel revela que a maioria da população é a favor da medida no Município. De acordo com o levantamento, 50,9% dos entrevistados concordam com a iniciativa de armar os guardas civis metropolitanos. Outros 39,5% são contrários e 9,6% não souberam responder. Você é contra ou a favor da iniciativa de armar a Guarda Civil Municipal com armas de fogo? A favor: 50,9%

Contra: 39,5%

Não sei: 9,6% A pesquisa mostra que o armamento da Guarda Municipal tem maior apoio entre os evangélicos, com 72,2% a favor e apenas 10,8% contra. No grupo dos mais jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, 67,5% disseram ser concordar com a medida ante 26,6% contrários.

Guarda Municipal de Juazeiro do Norte A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Juazeiro do Norte está na reta final do processo de liberação do porte funcional de arma de fogo. Em entrevista recente à rádio O POVO CBN Cariri, o secretário de Segurança Pública do Município, Cláudio Luz, confirmou que a liberação deve ocorrer até outubro. Na última semana, a etapa de capacitação dos guardas que participaram do processo foi encerrada com uma prova prática de tiro aplicada aos 40 participantes. O curso foi iniciado em junho de 2023, na academia municipal de segurança pública. O processo de avaliação e treinamento dos guardas de Juazeiro passou por etapas de testes psicológicos, aulas teóricas e práticas. Para a liberação, ainda é necessário a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Juazeiro do Norte e a Polícia Federal. O secretário afirmou que esse processo está sendo formalizado e deve ser firmado em breve. “A gente conclui todas as etapas com esse acordo e aí a polícia federal expede os portes funcionais dos guardas que foram aprovados, logicamente”.