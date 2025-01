Wagner diz que ida de Márcio Martins para governo Evandro é "decisão pessoal"

Ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024 e atual titular da Secretaria de Administração e Finanças de Pacajus, ele afirma ainda que essa decisão “foi pessoal” e “nada tem a ver com o posicionamento do União Brasil, que é de oposição”.

Nomeado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como secretário da Regional 10 de Fortaleza, o vereador reeleito Márcio Martins (União Brasil) é historicamente de oposição ao petista. Para o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, a decisão é “posição do parlamentar”.

“A decisão do Márcio Martins foi pessoal e nada tem a ver com o posicionamento do União Brasil, que é de oposição. Assim como aconteceu na esfera estadual, vamos respeitar a posição do parlamentar”, disse em nota enviada ao O POVO o ex-deputado federal. O anúncio dos 12 titulares das Secretarias Executivas Regionais da Capital foi feito por Evandro no fim de 2024, em 31 de dezembro.

Da Câmara Municipal, além de Márcio Martins, Evandro também nomeou a vereadora Bá (PSB), que comandará a Regional 8. Entre os outros secretários escolhidos, integra também o time o presidente do PT no Ceará, Antônio Alves Filho.

Márcio Martins não se arrepende de ter votado em André Fernandes

No segundo turno das eleições municipais de 2024, em Fortaleza, o agora secretário da gestão Evandro, vereador Márcio Martins, disse não se arrepender de ter votado no então candidato a prefeito da Capital, André Fernandes (PL), que foi derrotado pelo petista com uma diferença de 10.838 votos.

Em entrevista coletiva na cerimônia de posse do prefeito, na quarta-feira, 1°, Márcio Martins comentou seu voto: “Eu fiz o que deveria fazer naquele momento. Em momento nenhum eu me arrependo. Eu honrei o meu compromisso. Eu votei no [Capitão] Wagner quatro eleições consecutivas. O Wagner não foi eleito, não foi para o segundo turno. Se não, eu estaria com ele agora nessa secretaria”.