Capitão Wagner será secretário de Administração e Finanças de Pacajus: "Missão bem árdua"

O anúncio foi feito pelo próprio Wagner, que preside o União Brasil no Ceará. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 2, ele destaca que será uma missão "árdua" por estar recebendo uma gestão quebrada com dívidas, mas mostrou otimismo.

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) assumirá o cargo de secretário de Administração e Finanças no município de Pacajus, distante 53,34 km de Fortaleza, na gestão do próximo prefeito, Edilson das Casas (União).

"Uma missão bem árdua de colocar em dias o município que a gente está recebendo quebrado com muitas dívidas, mas com muito trabalho e transparência tenho certeza que a gente vai fazer uma grande gestão. Parabéns prefeito Edilson, 'tamo junto'. Conte sempre conosco", declarou.

Em 2023, após ter perdido a eleição para governador do Ceará no ano anterior, Capitão Wagner foi para a gestão de Maracanaú do prefeito Roberto Pessoa (União), localizado a 25,49 km de Fortaleza, ser secretário da Saúde. A experiência foi utilizada como vitrine na sua terceira campanha a prefeito de Fortaleza. Ele terminou em 4º lugar, atrás do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), do deputado federal André Fernandes e do atual prefeito José Sarto (PDT).