Secretário de Evandro, Márcio Martins diz não se arrepender de voto em André Fernandes

Vereador Márcio Martins (União Brasil) foi anunciado secretário da Regional 10 na gestão Evandro Leitão (PT) / Crédito: ANDRE LIMA/CMFOR

Anunciado como secretário da Regional 10 da Prefeitura de Fortaleza na gestão Evandro Leitão (PT), o vereador Márcio Martins (União Brasil) disse que não se arrepende de ter votado em André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições de 2024. O comentário foi feito em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 1º, antes da cerimônia de posse do prefeito eleito na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). "Eu fiz o que deveria fazer naquele momento. Em momento nenhum eu me arrependo. Eu honrei o meu compromisso. Eu votei no [Capitão] Wagner quatro eleições consecutivas. O Wagner não foi eleito, não foi para o segundo turno. Se não, eu estaria com ele agora nessa secretaria. E, no segundo turno, eu fui para o André de cabeça erguida. Honrei o meu compromisso com o André e a eleição passou. Agora é o novo momento. O momento de se preocupar com a cidade de Fortaleza", disse Martins.

Além disso, o secretário contou que foi lhe dado autonomia para assumir o cargo no Executivo. "Eu deixei muito claro que eu preciso de autonomia. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi com ampla autonomia. Então, deixei muito claro, embora não tenha sido um aliado de primeira hora, mas que eu precisava de autonomia para fazer o meu trabalho. E é isso que ele disse: 'Tem carta branca', inclusive para montar minha equipe na secretaria com total autonomia". Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Questionado se o União Brasil caminha para ser base do prefeito Evandro, ele disse que "não". "Nem hora nenhuma eu disso isso. Ao contrário, estou deixando muito claro que, em momento nenhum, foi uma articulação partidária. E que nós temos dois exemplos a nível nacional e a nível estadual, onde o União Brasil tem acentos na oposição e tem acentos no governo. Portanto, o Município não precisa de ser diferente". Segundo Márcio Martins, "o convite partiu direto do prefeito" para ele e que não houve articulação com o presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner. Contou, ainda, que o correligionário foi "pacífico, compreendeu, mas em momento nenhum participou de nenhuma articulação".