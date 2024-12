Câmara de Fortaleza terá Léo Couto presidente e pedetistas na mesa; veja composição

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já nas secretarias está garantida a participação de duas mulheres, Carla do Acilon (DC), estreante na Câmara, na 1ª secretaria. A vaga chegou a ser disponibilizada para o PL, mas o partido não aceitou por decisão do deputado federal André Fernandes, presidente da legenda em Fortaleza e hoje principal político de oposição. Ele foi derrotado no 2º turno da última eleição pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Ana Aracapé (Avante) ficará com a 2ª secretaria. O vereador Professor Aguiar Toba (PRD) irá para a 3° secretaria. As vagas dos parlamentares vogais, ou seja, aqueles suplentes da Mesa Diretora, são Professora Adriana Almeida (PT), Ronaldo Martins (Republicanos) e Pedro Matos (Avante).