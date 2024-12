Mesa Diretora da CMFor: por decisão de André, PL não deve compor chapa governista

Levando em consideração a proporcionalidade dos partidos com parlamentares eleitos, Couto colocou a disposição do PL, segunda maior bancada com cinco vereadores, a 1ª secretaria . O posto, porém, não deve ser aceito.

O bolsonaristia havia anunciado, por meio de nota, que o partido não iria se aliar ao PT - embora Léo Couto não seja do PT, ele é apoiado pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT) - e portanto colocou o PL contrário à chapa governista, propondo uma de oposição, que não vingou.

Segundo interlocutores, mesmo com o posto de 1° secretário à disposição, André continuou com a postura de se opor. Com isso, a chapa encabeçada por Léo Couto deverá ser eleita por ampla maioria da Casa, porém com os votos contrários dos vereadores do PL.