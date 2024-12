Saiba como será a cerimônia de posse de Evandro Leitão em Fortaleza

Os vereadores eleitos da Capital também serão empossados no mesmo dia. A solenidade iniciará com a posse dos futuros parlamentares, às 16 horas, na CMFor.

Em seguida, no Paço Municipal, será realizada a transferência de cargo do atual prefeito, José Sarto (PDT) para o futuro gestor da Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão.

Na ocasião, ambos assinarão os documentos que legitimam a mudança de mandato, após a posse dos vereadores na Câmara.



Evandro Leitão foi eleito prefeito de Fortaleza para o período de 2025 a 2028. Ele substituirá o prefeito José Sarto, que não se reelegeu. Esta foi uma das eleições mais apertadas da história de Fortaleza desde 1988.



O petista foi eleito com 50,38% do eleitorado, somando 716.133 votos. Concorria, no segundo turno, contra André Fernandes (PL), que registrou 49,62% do eleitorado, somando 705.295 dos votos.