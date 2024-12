Evandro receberá uma Prefeitura "muito endividada" e "quebrada", diz Elmano

Elmano diz que Evandro receberá uma Prefeitura "quebrada" / Crédito: Reprodução/YouTube O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), receberá uma Prefeitura “quebrada” ao assumir como chefe do Executivo municipal no próximo 1° de janeiro. As falas ocorreram em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 26. “O Evandro, pela minha percepção, receberá uma prefeitura muito endividada, quebrada, e nós vamos ter que dar as mãos para superar isso e poder, assim, ajudar a cumprir os compromissos que ele fez como prefeito. Mas certamente vai encontrar uma Prefeitura muito diferente do que imaginou que iria encontrar”, disse o governador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O petista também destacou que a saúde da capital cearense será um dos alvos imediatos para o próximo ano. Ele ressalta, ainda, que será preciso uma “regulação unificada” para resolver o “imbróglio que está a saúde de Fortaleza”. O governador indicou que 40% das filas de cirurgia do Estado são da Capital.

Entre as alterações nas pastas, a vice-governadora Jade Romero (MDB) deixa a Secretaria das Mulheres e passa a ser titular da Secretaria da Proteção Social, função antes desempenhada por Onélia Santana, que agora é membra conselheira vitalícia do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). No lugar de Jade, a deputada estadual Lia Gomes (PDT) assume a Secretaria das Mulheres. A reforma de Elmano foi iniciada na terça-feira, 17, quando o jornalista Chagas Vieira voltou a assumir o comando da Casa Civil, que esteve na função anteriormente nas gestões do ex-governador e agora ministro, Camilo Santana (PT), e também no governo de Izolda Cela (PSB). Max Quintino que antes integrava a Casa Civil, foi remanejado para o Porto do Pecém. O deputado estadual Fernando Santana (PDT), que retirou sua candidatura para presidente da Alece, passa a assumir a pasta de Recursos Hídricos.