Maior desafio da 1ª parte do Governo foram as contas públicas, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), elencou o ajuste das contas públicas como o principal desafio superado na primeira metade de seu governo. Ele lembra que, ao assumir a gestão, recebeu a informação de que teria R$ 2,3 bilhões a menos para a composição do caixa estadual. (Veja mais abaixo: Elmano anuncia a intenção de lançar novos concursos para área de segurança).

O movimento ocorreu após a revisão do ICMS em meados de 2022, diminuindo alíquotas de itens como energia elétrica, telecomunicações e combustíveis, o que impactou as contas de todos os estados brasileiros. As afirmações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN.

Na avaliação de Elmano, o desafio já foi superado e a força das contas públicas cearenses foi validada por meio da melhor nota já obtida pelo Ceará, conforme avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional. "Apesar dessas dificuldades, conseguimos equilibrar as contas, manter investimentos, pagar servidores em dia e negociar reajustes. Como resultado, 2024 será o ano de maior investimento público da história do Ceará, com quase R$ 4 bilhões pagos. Além disso, recebemos a melhor nota de equilíbrio fiscal já registrada pelo Estado", afirma.